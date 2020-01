Buona prestazione per l’Ospedaletti nel test infrasettimanale sul campo dell’Andora. La gara si è chiusa sul 2-1 per i ragazzi di Andrea Caverzan, a segno Latella e Aretuso. L’allenatore orange ha avuto modo di verificare la condizione dei suoi in vista del delicato impegno di domenica contro il Rapallo Rivarolese. Fischio d’inizio alle 15 al ‘Ciccione’ di Imperia. L’Ospedaletti ha affrontato l’amichevole schierando: Ventrice, Mamone, Fici, Alasia, Ambesi, Facente, Sturaro, Schillaci, Latella, Cassini e Foti. Nella ripresa sono entrati: Frenna, Negro Al., Allaria, Burdisso, Aretuso, Allegro. Assenti Galiera, Cambiaso ed Espinal.

