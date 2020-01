A poche ore di distanza dalla convocazione in blucerchiato per gli Esordienti 2007, Alessandro Falcone e Francesco Fidanza, la Sanremese riceve un’altra importante chiamata dalla città della Lanterna. Infatti, il biancoazzurro Simone Fareri sosterrà un provino con il Genoa, nella giornata di lunedì 20 gennaio.

Fareri, militante nei Giovanissimi 2006 (quarti in classifica nel campionato regionale) e autore di tre reti in dieci partite, disputerà un allenamento con la maglia del club più antico d’Italia presso il Campo Sportivo Sandro Pertini, sito a Genova Multedo.

Con tre giocatori chiamati da società professionistiche, non poteva iniziare meglio il 2020 per il settore giovanile della Sanremese.

