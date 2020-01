Trasferta negativa per le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy. Ieri sera hanno perso la partita di calcio a 5 femminile, contro Priamar andata in scena a Savona.

Le biancorosse, allenate da mister Ivan Busacca, nonostante le reti di Cecilia Musizzano e Angela Marino alla fine sono state sconfitte con il punteggio di 3-2.

“E’ stata una bella partita ma purtroppo in campo siamo stati condizionati dai troppi infortuni – dichiara il tecnico Ivan Busacca – La maggior parte delle ragazze non erano al meglio della forma fisica”.

