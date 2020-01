Michele in buon stato di salute, ha ringraziato tutti dando appuntamento al prossimo compleanno!

Michele, nato il 04 gennaio 1920 a Ventimiglia, ha vissuto interamente la sua vita in Francia, dedicandosi in primis alla sua famiglia ed al suo lavoro. Gli piace ricordare che è sempre stato molto attivo nella sua vita, facendo molti lavoratori tra cui il saldatore.

Molti anche gli amici che sono venuti a trovarlo per fargli gli auguri e complimentarsi.

Importante traguardo per Michele Giardelli che il 4 gennaio 2020 ha compiuto 100 anni.