Sabato 18 gennaio nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Imperia (ore 14.00) e nel reparto di Pediatria a Sanremo (ore 15.00) perla donazione di due erogatori di ossigeno ad alto flusso per la per la cura dei piccoli pazienti da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica BeneFit-TiAmo di Diano Castello e dell’Associazione Old Stars Sanremo.

Per l’occasione saranno presenti: la Vicepresidente e Assessore alla Sanità di Regione Liguria, Sonia Viale, il Direttore Generale ASL1 – Regione Liguria, Marco Damonte Prioli, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile, Riccardo Borea e Antonio Ferrariper la Direzione Medica di Imperia. Per le associazioni interverranno: Barbara Ramoino e Patrick Di Bella, presidente e vicepresidente di BeneFit-TiAmo di Diano Castello e Claudio Muià presidente dell’Associazione Old Stars Sanremo.