Il futuro passa tra ambiente e filiere e cooperative sostenibili. Su come costruire questo futuro si daranno appuntamento sabato 18 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13 – presso la Sala polivalente della cooperativa “Florcoop Sanremo” di Taggia – i rappresentanti delle cooperative agricole e della pesca della Liguria, associate alla Legacoop, riuniti per il congresso regionale, La cooperazione agroalimentare ligure aderente a Legacoop, con 5.435 soci legati all’agricoltura e 373 alla pesca , con 42,5 milioni di € di fatturato dal mondo agricolo e 10,2 da quello ittico, costituisce una realtà importante nel quadro economico della Regione Liguria.

