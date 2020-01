Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino torna a ribadire il concetto l’Aurelia Bis fino alla nostra città è un opera da mettere in programmazione e realizzazione il più brevemente possibile. La viabilità dei comuni di Ventimiglia Camporosso Vallecrosia Bordighera e Ospedaletti h a bisogno di questa nuova infrastruttura collegata alla esistente che arriva a Sanremo al Borgo. Il traffico veicolare e dei mezzi pesanti e anche la futura apertura dell’ospedale unico a Taggia devono passare attraverso la realizzazione del tratto conclusivo dell’Aurelia Bis fino a Ventimiglia dove si Congiungerà alla viabilità a monte che vogliamo realizzare nelle aree ferroviarie che saranno cedute in base al nuovo accordo di programma Parco Roia con Ferrovie dello Stato.

