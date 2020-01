I due esponenti politici del centrodestra locale nonché assessore regionale Marco Scajola e Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi hanno parlato delle prossime elezioni regionali in cui appoggeranno il presidente uscente Giovanni Toti con la sua lista Cambiamo.

Marco Scajola sarà candidato in quanto come da lui stesso dichiarato bisogna portare avanti il lavoro svolto dalla Giunta Toti in questi anni e facendone io parte ripresentarmi mi appare doveroso.

Armando Biasi sindaco di Vallecrosia appoggerà la candidatura di Giovanni Toti alla rielezione come presidente della Regione Liguria ma non si candiderà per il consiglio regionale in quanto dice “Ho preso un impegno con i cittadini di Vallecrosia un anno e mezzo fa e lo voglio proseguire.

Marco Scajola si è anche detto favorevole all’abolizione del Listino del presidente anche se vede tale pratica non facilmente attuabile in questo momento