Vallecrosia Pro secuzione sul lungomare da Via Rattaconigli a Via Colombo 800.000 euro 500 metri di intervento cantiere già aperto

Ventimiglia tratto dalla rotonda del Biscione a Via Tacito 5 50 metri con il nuovo progetto a sbalzo voluto dall’amministrazione Scullino ( fine Gennaio 2020 inizio) 1.000.000 di euro il costo

In sintesi i p rossimi cantieri

In un incontro voluto dalla Regione Liguria rappresentata dall’Assessore Marco Scajola ( video ) a cui hanno partecipato Il Sindaco Di Ventimiglia Gaetano Scullino L’ assessore Marco Laganà per il comune di Bordighera e il padrone di casa Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ( video dei loro interventi