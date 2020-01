Questo sabato l’ABC Bordighera sarà in campo con l’under 13 maschile ad Imperia ospite della S Camillo Imperia, in una gara valida per il campionato dipartimentale francese – prima fase.

I giovani atleti bordigotti , caricati dall’emozionante vittoria di sabato scorso contro la formazione dei pari età del Nizza, sono pronti ad affrontare sulle ali dell’entusiasmo e del divertimento i forti e più quotati imperiesi, in questo derby italiano con inizio gara alle 14 al palestra di via Musso ad Imperia Oneglia.

Gara con un unico obiettivo: divertirsi facendo sport.

La società ricorda che è ripresa l’attività del 2° modulo del Gruppo Sportivo ex-scolastico di pallamano, con appuntamenti alla palestra C. Conrieri ed inizio alle ore 18,00 aperto ai ragazzi e ragazze dai 9 ai 13 anni.

Al 2° modulo può iscriversi anche chi non ha aderito al 1° modulo e si può provare gratuitamente presentandosi nei giorni di allenamento.

Informazioni posso essere richieste inviando una mail a info@abcbordighera.it , direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00 o dalle 19,00 alle 20,30 al PalaBiancheri di via Diaz) oppure reperita sul sito: www.abcbordighera.it.