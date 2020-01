Roma, 16 gen. – “Sono settimane che la circolazione, già da anni difficile, sulla Statale 28 è diventata insostenibile. Infatti, l’arteria stradale di collegamento tra le province di Imperia e di Cuneo, su cui perdurano cantieri infiniti, è diventata un’alternativa molto frequentata da centinaia di mezzi pesanti, dopo il crollo del viadotto sulla A 6. I sindaci, legittimamente, hanno denunciato la situazione che ha messo in ginocchio questa zona dell’entroterra imperiese, ma ancora attendono risposte. Vista la situazione emergenziale, dovuta alla circolazione su un’unica carreggiata sulla A 6, occorre al più presto chiarire i tempi dell’ultimazione dei lavori sulla SS 28 e accelerare la chiusura dei cantieri. Rallentamenti, code e sensi unici alternati non possono essere più sostenuti da una vallata che rischia il collasso per l’aumento esponenziale del traffico pesante degli ultimi due mesi. Domenica, per il convegno sull’Armo-Cantarana, saranno presenti anche i tecnici del Mit che potranno rendersi conto, di persona, dell’assoluta esigenza di piccole opere per dare ossigeno al territorio: prima di grandi progetti, si risolvano le problematiche più semplici ma più contingenti per abitanti, turisti e imprese”.

Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro che ha presentato un’interrogazione scritta al ministro alle Infrastrutture De Micheli in merito ai lavori sulla SS 28.