Sono in arrivo da Torino i Vigili del Fuoco del Nucleo Cinofilo che ispezioneranno la frana che si è abbattuta in Corso Toscanini questa sera intorno alle 18.30-18.40. Non vi sono auto coinvolte ma al momento non si può escludere che nel tratto interessato non stesse passando un mezzo a due ruote sia esso una moto o una bici. Il tratto di strada è infatti trafficato ed alternativo alla galleria Poggio per raggiungere da Ponente la città di confine e all’orario della frana in molti rientrano dal lavoro dalla Francia o dal Principato di Monaco. Sul posto si è subito recato il sindaco Scullino

