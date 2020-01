Sabrina Salerno, una tra le donne che sarà all’Ariston con Amadeus, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” su Rai Radio1, ha dichiarato: “A Sanremo (città dove ho vissuto da ragazza) porto me stessa, la mia solarità, la mia voglia di divertirmi, è un palco importante al quale tengo particolarmente. Al Festival non voglio mettere i tacchi alti, ma i ‘Camperos’, gli stivali texani. Volete farmi fare le scale? Ho paura. Il mio fisico, grazie allo sport e a un’alimentazione costante, ha una buona tenuta”.

