Amadeus replica dopo le accuse di sessismo in seguito alle parole che ha rivolto a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, una delle donne che condivideranno con lui il palco in occasione del Festival di Sanremo 2020 (“scelta per la bellezza, ma anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro”). “Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase – spiega Amadeus all’Ansa – Quel ‘passo indietro’ si riferiva alla scelta di Francesca di stare fuori da riflettori puntati su un campione come Valentino. Un’altra ragazza avrebbe forse potuto ‘cavalcare’ tanta popolarità e invece Francesca ha scelto di essere più discreta”.