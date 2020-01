Il nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco giunto sul posto a mezzanotte ha portato a termine le verifiche per scongiurare la presenza di vittime sotto la frana di Corso Toscanini a Ventimiglia per fortuna non c’è nessuno sepolto dai detriti.Strada chiusa e da oggi partono le valutazioni della situazione dei danni e dei tempi per la riapertura.

