L’acqua non è potabile in parte della città di Taggia perché sono stati superati i parametri biologici consentiti dalla legge. Dalle analisi è emersa la presenza di un eccesso di cloro nell’acqua. Un’ordinanza del sindaco Mario Conio vieta il consumo dell’acqua proveniente dall’acquedotto Tuvi ad uso alimentare se non previa bollitura.

Asl 1 ha comunicato che alcuni parametri biologici dell’acqua proveniente dalle vasche poste in Regione Tuvi sono fuori norma.

L’ordinanza riguarda esclusivamente le abitazioni e attività commerciali poste a nord del Cimitero comunale. Arma e Leva’ restano escluse dal provvedimento.