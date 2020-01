Prosegue l’attività dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, nonostante parte dell’organico orchestrale sia impegnato nel 70° Festival della Canzone Italiana.

Domani (16 gennaio) e giovedì 23 gennaio l’Orchestra si esibirà nella sala di Palazzo Roverizio (via Escoffier,29) con due appuntamenti musicali ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti.

Domani, alle 17, “Boccherini, Haydn e la grande assonanza” diretto dal M° bulgaro Dian Tchobanov; ad esibirsi in qualità di violino solista sarà il giovane Ferdinando Trematore.

Il programma sarà costituito da composizioni della seconda metà del XVIII secolo: una Sinfonia del compositore lucchese Boccherini, un concerto per violino di Mozart e una sinfonia giovanile di Franz Joseph Haydn.

Di seguito il dettaglio e in allegato la locandina del concerto:

LUIGI BOCCHERINI

SINFONIA In Do Maggiore G 505

WOLFGANG AMADEUS MOZART

CONCERTO N. 4 in Re Maggiore K. 218 per Violino e Orchestra

1) Allegro

2) Andante cantabile

3) Rondò (Andante grazioso. Allegro ma non troppo)

FRANZ JOSEPH HAYDN

SINFONIA N. 24 in Re Maggiore

1) Allegro

2) Adagio

3) Minuetto. Trio

4) Allegro