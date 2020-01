Domenica 19 la festa inizierà alle ore 9:30 con animazioni per adulti e bambini , visita guidata del centro storico, raccolta fondi con distribuzione di vin brulé e prodotti tipici. Dalle ore 12:30, pranzo nei ristoranti del paese con piatti tipici della Val Nervia .

