Stasera il Taggia al “Marzocchini” ha vinto per 2-1 il recupero del match del campionato di Promozione con i genovesi del Serra Riccò. Gli ospiti sono andati per primi in vantaggio con un gol di Draghici al 19′, ma i giallorossi hanno ribaltato il risultato con le reti di Celotto al 36′ e Cutellè all’87’. Per effetto di questo risultato la squadra di Simone Siciliano è prima con 39 punti, davanti a Sestrese e Varazze, assestate a 35 punti.

