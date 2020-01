Venerdì 17 gennaio alle ore 18 al Teatro dell’Attrito di Imperia è in programma un aperitivo con l’artista, scrittore e muralista di fama internazionale Francesco Del Casino che presenterà il suo libro ed esporrà alcune sculture dedicate ad Antonio Gramsci. Info 320 21 27 561

