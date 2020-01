Domenica 19 gennaio l’Associazione Monesi Young sarà in Val Tanarello per un’escursione guidata sulle tracce del lupo.

Da sempre documentata nella cultura e nella storia del territorio, il lupo è sicuramente la specie più carismatica ed evocativa presente in Italia. Date le particolari abitudini crepuscolari e notturne e la marcata elusività nei confronti dell’uomo, osservare la specie in natura è un evento raro; di conseguenza spesso si ricorre a metodi indiretti per valutarne la presenza, ricercando nell’area di studio le tracce che inevitabilmente lascia sul territorio (impronte, escrementi, resti di alimentazione, ecc.).

Itinerario: Passo Laiardo – Ponte Schiarante – Ponte Tanarello a/r

Dislivello: 100m – Tempi percorrenza: 4 ore – Lunghezza: 12 km – Difficoltà: E

Ritrovo: ore 8:30 a Pieve di Teco – trasferimento al Passo Laiardo

Quota di partecipazione: € 10,00 (gratis under 18). Evento riservato ai soci MY (costo tessera € 20,00)

Info e prenotazioni: Matteo Serafini – Tel. 333 6853041