Ritrovo: ore 9 presso il parcheggio della stazione di Taggia – trasferimento a Colle Melosa (Pigna) Distanza: 7 Km – Dislivello: +/- 400 m – Durata: 4 ore – Difficoltà: E (adatto in normali condizioni fisiche e con equipaggiamento adeguato).

Domenica 19 gennaio l’ Associazione “Ponente Experience” camminerà da Colle Melosa al Monte Grai in un’escursione che, complice la stagione invernale, accentuerà i magnifici contrasti della Liguria.