Tutte queste attività di accoglienza, fortemente sostenute dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Antonella Costanza , faranno dell’Open Day un’importante occasione anche per chiarimenti e scambi di idee fra i docenti, i ragazzi e i loro genitori perché la scelta della scuola superiore sia ben ponderata e condivisa.

I docenti presenteranno la proposta didattica e formativa dell’Istituto, mentre alcuni alunni accoglieranno e accompagneranno i ragazzi a scoprire la scuola, rispondendo alle loro curiosità e presentando loro anche una serie di attività laboratoriali. Presso il laboratorio di fisica, utilizzando semplici strumenti, verranno svolti esperimenti di fisica nucleare, che daranno la possibilità ai giovani visitatori di poter vedere i raggi cosmici e le particelle microscopiche come elettroni e protoni. Nel laboratorio di chimica, i ragazzi potranno assistere ad esperimenti riguardanti le illusioni ottiche e avranno la possibilità di veder identificati alcuni elementi con la tecnica di analisi qualitativa del saggio alla fiamma.

Sabato 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, l’Istituto “Eugenio Montale” di via Cagliari a Bordighera aprirà ancora una volta le porte agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e ai loro genitori, che potranno incontrare i docenti, visitare la struttura, porre domande agli insegnanti, vedere direttamente alcune proposte concrete della scuola attraverso micro lezioni e attività di laboratorio ed avere informazioni dettagliate sui due corsi di studi: il Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e l’Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing ( che diventa Relazioni internazionali per il Marketing nel triennio).