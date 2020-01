Attenzione: A Ventimiglia, senza alcun motivo prevedibile, vi è stata una frana in via Toscanini. Sino alla località Ville si transita normalmente, poi la strada è stata chiusa dalla polizia locale appena intervenuta. La strada risulta pertanto non percorribile tra località Ville e lo svincolo all’altezza della galleria. Nessuno, auto o pedone, è rimasto coinvolto. La strada è stata chiusa tra le Ville e lo svincolo all’altezza della galleria. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco.



