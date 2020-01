A Sanremo una banda di ladri ha cercato di compiere un furto nella gioielleria “Rambaldi” in via Palazzo. Hanno cercato di passare dal soffitto, praticando un foro dal piano superiore da una stanza dell’ex Ufficio di Igiene del Comune. La Polizia sta cercando di capire se è mancato il tempo o se i malviventi, scoperti, hanno abbandonato il “lavoro”. Si sospetta che i componenti della banda agiscano con il supporto di un basista, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

