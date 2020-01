INSIEME PER MANO Onlus con sede a Bergamo, nasce dall’incontro di un gruppo di donne che offre aiuto e sostegno alle fasce di popolazione più disagiate nei Paesi in via di sviluppo.

Alcuni dei progetti sono concentrati in India, e quest’anno, nello specifico, nei villaggi tribali del territorio di Ranchi (Jharkhand) ed in quelli di Raja Buro e Mohula (a circa 200km a nord di Calcutta). Le problematiche di queste due zone sono differenti, ma sicuramente entrambe sono marcate dalla povertà, l’analfabetismo, la mancanza di strutture sanitarie e dall’alcolismo. INSIEME PER MANO, oltre agli aiuti economici per finanziare la costruzione di piccole scuole, ambulatori medici e formare educatori e medici specializzati, monitora l’andamento dei progetti con l’invio dei propri operatori.

Nei prossimi giorni partirà un nuovo gruppo alla volta dell’India. Federica Marino di Taggia, già referente del territorio da qualche anno, Andrea Palmucci (fotografo, di Imperia) e Paolo Pinto (skipper ed acquarellista di Sanremo), seguiranno i lavori in corso e porteranno un nuovo progetto artistico incentrato sul contatto con le popolazioni locali.