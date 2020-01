Diletta Leotta, volto televisivo del calcio per Sky e Dazn, sarà tra le protagoniste del Festival di Sanremo 2020. “Mi sentirò come a San Siro o al Bernabeu, l’Ariston sarà il mio stadio e, per la prima volta, avrò la possibilità di passare da bordo campo direttamente in campo, sperando di poter essere un buon centravanti – dice la Leotta – A Sanremo sono tante donne con sfaccettature molto diverse l’una dall’altra. Sono particolarmente felice per la presenza di Antonella Clerici che mi ha dato un sacco di consigli e mi ha fatto da Cicerone a Sanremo”.

