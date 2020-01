Con l’incontro “La comunicazione non violenta” a cura del relatore Michele Gagliardo, il 17 gennaio a partire dalle ore 17 presso la Sala Tigli del Centro Falcone di Camporosso, avranno inizio le attività organizzate dal gruppo “Progetto Educazione alla legalità e alla convivenza democratica” per l’anno 2020.

Questo avvenimento darà avvio ad una serie di eventi rivolti a cittadinanza, giovani, docenti e operatori sociali, che si svolgeranno nel corso dell’anno in sedi messe a disposizione dal Comune di Camporosso.

Intorno al tema della comunicazione non violenta si articoleranno tutte le altre proposte formative ed educative previste nelle date successive:

31 gennaio, presso Centro Falcone, dalle 20:30, “Le Mafie nel Ponente Ligure” con Michele Di Lecce

24 Febbraio, presso la Sala Consiliare del Comune di Camporosso, dalle ore 17, “La Pedagogia Mafiosa” con Mario Schermi

6 Marzo, presso Centro Falcone, dalle 17, “Presentazione buone pratiche: scuole, università, enti ed associazioni per il cambiamento” con Maura Orengo, Graziella Battistin, Anna Baglione, Annunziata Venturelli

17 Aprile, presso Centro Falcone, dalle 17, “Una maschilità consapevole per relazioni non violente: una nuova scommessa educativa” con Marco Deriu

Saranno rivolte ai più piccoli invece attività educative nei giorni 21 Maggio con la “Passeggiata della Legalità” e 26 Maggio evento teatrale a cura di Davide Barella.

Tutte le iniziative sono frutto di un lavoro di collaborazione tra Comune di Camporosso, Libera, Polizia di Stato e numerose Scuole, Enti e Associazioni che aderiscono da anni al progetto.

