Un altro week-end ricco di ottimi risultati per il settore giovanile della ASD Imperia. Da rimarcare il derby vinto con la Sanremese vinto dalla categoria Under 16 e l’ennesima vittoria della formazione Juniores Eccellenza che allunga il distacco sulla seconda in classifica.

Di seguito tutti i risultati, i marcatori e la classifica capocannoniere della ASD Imperia:

Classifica capocannoniere ASD Imperia:

Prima Squadra: 9 Capra, 4 Sassari, 4 Donaggio, 3 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Martelli, 1 Pellegrino

Juniores Eccellenza – Prov.: 8 Aicardi, 7 Poletti, 6 Pellegrino, 4 Nastasi, 4 Correale, 4 La Porta, 3 Manitto, 3 Zanchi, 3 Zeka, 3 Suarez, 1 Sasso, 1 Macaluso, 1 Negro, 1 Lo Sicco

Under 17: 6 Tallone, 4 Laze, 4 Lanteri, 4 Cosentino, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso

Under 16: 5 Ardissone, 3 Comiotto, 3 Fatnassi, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Ascheri, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella

Under 15: 7 Ardissone, 4 Dedja, 4 Zambruno, 4 Giudice, 2 Di Fabio, 1 Borri, 1 Casella, 1 Matani, 1 Parelli, 1 Arigo, 1 Taliercio

Under 14 A-B: 12 Nichele, 10 Youssef, 5 Multari , 4 Trucchi, 3 Macaluso, 3 Bottino, 3 Sasso 2 Dedja, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 1 Caprera

Week-end molto prolifico nella fase realizzativa nero azzurra con grandi aggiornamenti anche nella classifica dei capocannonieri della società Imperia.

Balza al primo posto Nichele della formazione Under 14 con 12 reti che supera, grazie alle 4 reti realizzate sabato, il suo compagno di squadra Youssef, secondo in classifica con 10 reti, e Capra a quota 9 gol.

Risultati settore giovanile:

Juniores Eccellenza

Ceriale 0 Imperia 2

Marcatori ASD Imperia: Negro, Lo Sicco

Juniores 2° liv. prov.

Imperia 1 Veloce 2

Marcatori ASD Imperia: Aicardi

Allievi U17

Imperia 3 Ventimiglia 3

Marcatori ASD Imperia: 2 Tallone, Cosentino

Allievi U16

Sanremese 0 Imperia 1

Marcatori ASD Imperia: Zandonella

Giovanissimi U15

Andora 2 Imperia 3

Marcatori ASD Imperia: 2 Ardissone 1 Di Fabio

Giovanissimi U14

Albissola 0 Imperia 10

Marcatori ASD Imperia: 4 Nichele, 2 Trucchi, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Rosa, 1 Youssef

Giovanissimi U14 sq.B

Imperia 0 Olimpic 7