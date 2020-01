Il Presidente e tutta la società della Asd Imperia porgono le più sentite condoglianze a Claudia Fantino, presidente dell’Albenga 1928, ed ai familiari per la scomparsa del caro papà.

