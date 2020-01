Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 18 Gennaio si giocherà la gara Lions Golf Trophy 2020, una 18 buche stableford suddivisa in categoria Lions e categoria Amici. Domenica 19 Gennaio si terrà la Conte di Ramello Jewelry & Design, una 18 buche quattro palle stableford.

Pro Am The Mall Sanremo

Sabato 12 Gennaio e Domenica 13 Gennaio si è giocata la prima “Pro Am The Mall–Sanremo”, una 36 buche medal a squadre di quattro giocatori, composte da un Professionista e tre dilettanti.

