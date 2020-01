A Sanremo il Corso Fiorito in programma domenica 15 marzo sarà dedicato ai 70 anni del Festival. Per la prima volta la sfilata dei carri potrebbe essere a pagamento non solo per chi sceglie di seguirla dalle tribune, ma anche per il pubblico in piedi lungo il percorso (si ipotizzano 3 euro a persona) che sarebbe tutto transennato e dotato di varchi di accesso. I 13 carri (più quello di Sanremo, fuori gara) preparati dai Comuni saranno dedicati alla gara canora che a febbraio celebrerà le 70 edizioni, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

