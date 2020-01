La squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ieri ha perso la partita contro Superba.

Le ragazze allenate da Ivan Busacca, anche a causa di diversi infortuni, sono state battute per 11-0 nell’incontro valido per la sesta giornata del girone A. «Siamo andati con una squadra veramente dimezzata per colpa di infortuni e problemi lavorativi, ma nonostante ciò le ragazze hanno giocato con voglia e impegno – commentano Roberto Cianci e Francesco Cardinale, collaboratori di mister Busacca – Siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo, ci sono dei problemi da risolvere che cercheremo di superare allenandoci. Cercheremo di preparare al meglio le ragazze per affrontare bene questo campionato».

«Purtroppo abbiamo avuto troppi infortuni – dichiara mister Ivan Busacca – e così alla fine la partita è andata male. Domani sera giocheremo a Genova per il recupero con il Rupinaro, sarà anche quella una partita difficile».

Le biancorosse torneranno in campo domani sera alle 21 a Genova contro Rupinaro Sport per il recupero della prima giornata del girone A, che era stata rinviata a causa del maltempo.

