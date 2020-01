Sabato 11 gennaio all’Istituto “C. Colombo” di Sanremo ci sarà l’OPEN DAY. Gli orari saranno dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18.

Genitori e giovani studenti delle terze medie potranno così vedere la scuola, parlare con i docenti dei vari corsi presenti e conoscere nel dettaglio tutte le informazioni anche dagli studenti interni che saranno presenti per l’intera giornata. Sarà possibile infine effettuare alcune attività di laboratorio.

L’Istituto presenta diversi indirizzi già consolidati (Informatica e Telecomunicazioni con articolazione Informatica; Amministrazione Finanza e Marketing, presenti in entrambe le sedi di Sanremo e Arma di Taggia; Sistemi Informativi Aziendali; Costruzione, Ambiente e Territorio; Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate; Liceo Scientifico Sportivo nella sede di Arma di Taggia) e alcune interessanti novità: il SISTEMA MODA, ricco di potenzialità e unico in provincia, e un corso serale dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing.

