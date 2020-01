A Sanremo il 20 gennaio prenderà il via l’intervento per completare la ristrutturazione del palazzo sopra le Rivolte di San Sebastiano e per Pasqua il principale accesso al centro storico tornerà finalmente percorribile. Le Rivolte sono chiuse da tre anni e da due anni sono ingombrate dal cantiere. I residenti della parte bassa della Pigna non dovranno più allungare i percorsi per raggiungere casa, ma potranno passare da porta Santo Stefano, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

