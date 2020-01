Fezzanese-Sanremese, valida per la seconda giornata di ritorno di campionato, che si disputerà domenica 12 gennaio allo stadio “Miro Luperi” di Sarzana alle ore 15, sarà diretta da Andrea Ancora di Roma 1. I collaboratori di linea saranno Francesco Piccichè di Trapani e Leonardo Umbrella di Nichelino.

