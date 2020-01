E’ iniziato in tribunale a Savona il processo a Mimmo Massari, il 54enne che il 13 luglio 2019 uccise a Savona con 6 colpi di pistola l’ex compagna Deborah Ballesio, ballerina e cantante, che si stava esibendo in un locale affollato. Il killer, reo confesso, ha accettato quasi tutta la ricostruzione dell’accusa, contestando solo uno dei reati di cui è accusato, il sequestro di persona: Massari obbligò un automobilista a portarlo a Sanremo per costituirsi in carcere. La sentenza sarà emessa il 24 marzo.

