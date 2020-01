Arco Olimpico Master Femminile: 11° Antonella Merigone per un incidente all’arco

I tiratori dell’Archery Club Ventimiglia primattori su due fronti. Da Mouans-sartoux a San Bartolomeo al Mare, Ventimiglia sempre al bersaglio. E’ stato un Archery Club Ventimiglia in gran spolvero quello che, domenica scorsa, ha preso parte ad Mouans-sartoux, in Francia, alla gara indoor sulla distanza dei 18 metri. Erano presenti 184 arcieri provenienti dalla costa azzurra e dalle alpi marittime, gli atleti frontaglieri erano 7 sui 184 partecipanti e, nel consueto clima di amicizia e con la grande e precisa organizzazione a brillare nell’arco olimpico è stato il giovanissimo Leonardo Pavone. Ha sfiorato il podio Damiano Vottero classificatosi secondo. Ecco i risultati: