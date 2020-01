Nella notte una donna di 33 anni, scivolata su una lastra di ghiaccio e caduta per diversi metri, è stata salvata dai vigili del fuoco al lavoro sul monte Grai al confine tra la provincia di Imperia e la Francia. Nella caduta la trentenne ha riportato un trauma cranico, così come dei traumi alle gambe. Dopo essere stata raggiunta dai soccorritori la donna è stata poi trasferita all’ospedale Borea di Sanremo.

