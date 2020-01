Durante la scorsa notte, nel corso di un posto di controllo, personale della Squadra Volante ha sottoposto a controllo un uomo che si aggirava nel centro cittadino.

L’uomo, classe 1983, di origini tunisine, ha riferito di essere appena giunto nella città matuziana dall’Emilia Romagna per un incarico di lavoro nel campo dell’edilizia. Visto che l’uomo non aveva con sé i documenti, gli agenti, non convinti della situazione, lo hanno accompagnato negli Uffici del Commissariato per sottoporlo a rilievi dattiloscopici e confermare la sua identità.

All’esito dei controlli effettuati sui diversi nominativi (alias) dell’uomo, i sospetti dei poliziotti hanno trovato conferma: a suo carico aveva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Bologna per l’espiazione di una pena residua di 3 anni di reclusione e 6.000 € di multa.

La pena, risultato di un cumulo di precedenti condanne, era relativa a reati in materia di stupefacenti e violenza contro le persone commessi a Ravenna negli anni precedenti. Dando esecuzione immediata al provvedimento, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la Casa Circondariale di Sanremo.