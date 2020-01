Lutto a Sanremo per la scomparsa di Carlo Chiuso, mancato a 82 anni. I funerali vengono celebrati stamani alle 10.30 nella Concattedrale di San Siro. Chiuso per anni ha gestito un negozio di materiali elettrici in via Corradi. Aveva giocato a lungo a calcio con Carlin’s Boys, Ventimigliese e Taggese ed aveva allenato Bordighera, Vallecrosia, Ventimigliese e Taggese, essendo anche presidente provinciale degli allenatori, come ricorda Marco Corradi su “La Stampa”.

