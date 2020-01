Prosegue anche nel 2020 la collaborazione tra la Delegazione FAI della provincia di Imperia e il Comune di Sanremo nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Il progetto “Il museo Civico di Sanremo – Il racconto della città” è nato nell’autunno 2018 ed è continuato con successo durante il 2019; grazie ad esso anche quest’anno gli “Apprendisti ciceroni” della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accoglieranno e accompagneranno i visitatori attraverso le sale del Museo Civico, nella sua sede di Palazzo Nota, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni primo sabato del mese, per raccontar loro la storia di Sanremo e del suo Museo e per aiutarli a conoscere gli importanti reperti e le collezioni che testimoniano le vicende di questa città plurimillenaria, a partire dalla sezione archeologica fino alle esposizioni permanenti: un viaggio attraverso i secoli dalla preistoria all’età contemporanea. Ricordiamo che le visite del sabato mattina al Museo sono gratuite.

Mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio si sono tenute due giornate di formazione al Museo Civico di Sanremo per i ragazzi destinati a diventare “ciceroni”, che inizieranno il loro lavoro il prossimo sabato 1 febbraio.