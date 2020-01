Domani, venerdì 10 gennaio, alle 11 il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone sarà a Rocchetta Nervina, nell’entroterra di Ventimiglia, per inaugurare il ponte Bailey. Oltre al governatore, interverranno il Prefetto Alberto Intini, il presidente della Provincia Domenico Abbo e il sindaco Marco Rondelli. Sarà presente anche l’assessore regionale Marco Scajola.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta