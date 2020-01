I dati della delittuosità relativi all’anno 2019 non sono ancora consolidati ma evidenziano una lieve contrazione di circa 1,30% del totale dei delitti consumati rispetto al 2018.

Si tratta di percentuali e bilanci effettuati sul totale dei delitti rilevati nell’intera provincia da tutte le forze di polizia. Si riportano, in particolare, i dati relativi ad alcune tipologie di delitti, con specifica indicazione della variazione percentuale tra 2018 e 2019.

Violenze sessuali: – 24,00%

Furti: – 6,20%

di cui:

Furti con strappo: – 38,89 %

Furti con destrezza: – 8,25%

Furti in abitazione: – 12,38%

Rapine: – 28,81%

di cui:

Rapine in abitazione: – 90,91%

Rapine in esercizi commerciali: – 20%

Rapine in pubblica via: – 9,68%

Ricettazione: – 11,73%

Truffe e frodi informatiche: + 12,68%

Incendi: – 6,90%

Danneggiamento seguito da incendio: – 4%

Stupefacenti: – 13,66%

Il dato interessante è un sensibile calo dei reati contro il patrimonio.

Per quanto concerne i reati informatici deve evidenziarsi come questi riguardino il territorio della provincia di Imperia in misura non determinabile, stante la modalità remota di commissione del reato.

I dati riportati devono leggersi unitamente a quelli dei servizi effettuati di controllo del territorio: rispetto al 2018 sono aumentati del 58,83%, del 55,94% le persone identificate e del 48,83% i veicoli controllati.

Aumentati altresì il numero dei soggetti arrestati e il numero dei denunciati (comprensivi in questo caso anche dell’attività delle specialità della Polizia di Stato): + 7,96% dei soggetti arrestati e + 5,73% denunciati.

Il Questore Capocasa: “Un sensibile incremento del livello di sicurezza risultato di una sinergica, corale attività delle Forze di Polizia sia a livello di prevenzione che info-investigativa”.