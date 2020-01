La Procura di Imperia ha chiuso l’inchiesta nei confronti dell’ex presidente reggente dell’Ipsia di Imperia e Sanremo, Anna Rita Zappulla, accusata di peculato per il presunto uso a scopi personali dell’auto della scuola. L’ex preside rimane sospesa dal servizio, provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Genova, per altri 5 mesi. La Zappulla fu arrestata il 13 aprile 2019 alla frontiera di Ventimiglia al rientro da Mentone, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

