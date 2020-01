In tribunale ad Imperia un 37enne tunisino è stato condannato a 10 mesi di carcere per aver avvicinato, nella zona della Fondura, una ragazza di 14 anni, offrendo soldi in cambio di una prestazione sessuale. La scena era stata ripresa da una telecamera e la 14enne aveva raccontato tutto alla madre che aveva allertato la Polizia, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

