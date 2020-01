Cinque motociclisti di Sanremo che hanno percorso un sentiero vietato con moto da enduro sono stati multati dai Carabinieri forestali di Ormea sono riusciti a rintracciarli. Le multe ammontano in tutto a 1500 euro. I centauri sono stati rintracciati grazie alle foto di alcuni escursionisti. I motociclisti hanno percorso un tratto del sentiero della ‘Cannoniera’ che dal passo del Tanarello conduce al rifugio Don Barbera, a cavallo del confine italo-francese. Un’area riconosciuta dall’Unione Europea come “zona speciale di conservazione”.

