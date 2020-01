Contenuto non disponibile Consenti l'utilizzo dei cookie cliccando su "Accetta" nel banner, oppure scorrendo e navigando la pagina e il sito"

Il cinghiale è entrato nelle simpatie di molti ventimigliesi e l’idea che possa essere abbattuto non è certamente ben vista da tanti

Dicono le Iene Vegane ( Lilian Tadini e Fedra Assembri) Sia il Sindaco sia la Regione ci hanno dato questa mattina per sedare e catturare Carmela sta arrivando da Parma un veterinario esperto di Fauna selvatica che con la sua carabina cercherà di centrare col sedativo l’animale.

Ventimiglia Quattro ore per salvare Carmela(o) questo l’ ultimatum che secondo la video denuncia delle Iene Vegane è stato imposto per cercare di sedare l’esemplare femmina di cinghiale che da lunedì sera è bloccato nei giardini aTommaso Reggio a Ventimiglia. Ieri era stata catturata Asia la compagna di avventura di Carmela poi però i tentativi di cattura si sono arenati.