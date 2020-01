Catturato e trasferito anche l’ultimo cinghiale presente nei giardini Tommaso Reggio. Si tratta di un esemplare femmina erroneamente soprannominato Carmelo dagli abitanti del quartiere delle Gianchett e ove era solita scorazzare negli ultimi mesi prima di rimanere bloccata lunedì sera nei giardini pubblici cosa che ne ha permesso la cattura non senza difficoltà.

Per fortuna non si è arrivati all’abbattimento della bestia.

Nei giardini sono però evidenti i danni che la presenza dei cinghiali nei centri urbani comporta si spera che vedendoli la gente che in questi mesi dava da mangiare agli animali smetta di farlo è un comportamento sbagliato dannoso per l’uomo e per l’animale.

Sui social c’è stato un ampio dibattito sulla questione ma alla fine poche le novità espresse a parte i mugugni.