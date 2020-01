A Vallecrosia i gruppi di opposizione incontreranno il nuovo segretario comunale nominato dal Sindaco.

“Venuti a sapere dai giornali la notizia, è doveroso esordiscono i consiglieri Quesada, Scarinci, Perri e Paolino, che la nostra parte istituzionale si presenti al nuovo segretario generale del comune di Vallecrosia la Dottoressa Ramoino Roberta”.

“Ma se da una parte accogliamo con piacere l’ingresso del nuovo segretario comunale, dall’altra vogliamo ringraziare in modo particolare il segretario comunale uscente Simona D’Urbano, insediatasi nel novembre del 2018 ed oggi ricoprire a Genova la qualifica di dirigente del TAR Liguria. Un grosso in bocca al lupo.

Un grazie per il lavoro svolto insieme, con la sua alta professionalità e disponibilità verso noi gruppi di minoranza, e per aver dato un’impronta diversa e nuova nelle diverse operazioni di gestione tra maggioranza e minoranza”.

“Nei prossimi giorni pertanto, concludono Quesada, Scarinci, Perri e Paolino, chiederemo ufficialmente un incontro alla dott.ssa Ramoino, per illustrare le nostre attività nello spirito , e ne siamo certi, di instaurare sin da subito un buon rapporto di collaborazione e confronto al fine di continuare con serenità ognuno nel nostro ruolo di consigliere”.